بقيمة 10 ملايين جنيه.. إحباط بيع مليون لتر سولار في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران: ألقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المدير المسئول عن إحدى محطات تموين السيارات لتجميعه مليون لتر سولار بقيمة 10 ملايين جنيه لبيعها بالسوق السوداء في القليوبية. تلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إخطارا من مباحث التموين بالقليوبية يفيد بضبط المدير المسئول عن إحدى محطات تموين السيارات كائنة بمحافظة القليوبية)، لتجميعه (1٫613٫052 لتر "سولار" ) بعد مطابقة الكميات الواردة مع العدادات السرية خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى تاريخه للاتجار في السوق السوداء والتربح مادياً جراء ذلك، قدرت قيمتها بـ 10٫888٫052 جنيهاً. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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