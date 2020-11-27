الأمن العام يداهم أوكار تجار الأسلحة الخفيفة والثقيلة بـ 4 محافظات في الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات عدة مكبرة على محافظات الصعيد لضبط حائزي الأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة.

واستهدفت الحملات دوائر بعض المراكز بمديريات أمن أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، بحملات مكبرة برئاسة ومشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارات البحث الجنائي مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهودها تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ضبط 62 قطعة سلاح ناري (2 رشاش جرينوف، 56 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة)، 85 طلقة آلية بحوزة 58 متهم.

وشملت في نطاق أمن أسيوط بقرية بني محمد مركز أبنوب –عزبتي " التحرير، هلال " مركز ديروط - قريتي " درنكه، المطيعة " مركز أسيوط -بندر صدفا مركز صدفا- قرية بني رافع مركز منفلوط، ضبط 34 قطعة سلاح ناري 32 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش ،و85 طلقة آلية بحوزة 30 متهم.

وضبط بنطاق أمن سوهاج بدائرة مركز دار السلام، 16 قطعة سلاح ناري ( رشاش جرينوف، 15 بندقية آلية ) بحوزة 16 متهم

وفى نطاق أمن قنا في قرية السمطا مركز دشنا - قرية المصالحة مركز نجع حمادي وقرية الحجيرات مركز قنا ، ضبط 9 قطع أسلحة نارية ( رشاش جرينوف، 8 بنادق آلية ) بحوزة 9 متهمين .

وفى نطاق أمن الأقصر بقرية منشأة العماري دائرة قسم الأقصر، بضبط 3 قطع أسلحة نارية ( بندقية آلية – 2 طبنجة ) بحوزة 3 متهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.