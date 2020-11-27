"إلحقوني طلعوا عليا بالسلاح".. حيلة سائق للهروب من سداد ديونه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في كشف ملابسات اختلاق واقعة تعرض سائق سيارة ميكروباص للسرقة بالإكراه للهروب من سداد ديونه في مدينة 15 مايو.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص (سائق، مقيم بالجيزة، له معلومات جنائية) بأنه حال سيره بسيارة "أجرة" قيادته بالطريق الدائري بدائرة القسم، استوقفه (4) أشخاص بدعوى اصطحابهم لتعطل السيارة الخاصة بهم، وعقب وصولهم قاموا بالتعدي عليه باستخدام سلاح ناري "طبنجة" والاستيلاء منه على السيارة كرهاً عنه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يثبت صحة البلاغ، وبإعادة مناقشة المُبلغ، وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله وأقر بأنه نظراً لوجود مديونية على السيارة ملكه لصالح مالكها الأول بمبلغ مالي، قام باختلاق واقعة سرقة السيارة حتى يتمكن من كسب تعاطف مالكها وتهربه من سداد المبلغ المالي المشار إليه.

وتم بإرشاده ضبط السيارة ملكه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.