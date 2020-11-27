شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 14 مخالفة تموينية في حملة على مخابز الواسطى ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، برئاسة المحاسب محمد بكري، حملات تموينية على المخابز البلدية، لتشديد الرقابة على جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وتمكنت الحملة من تحرير 14 مخالفة تموينية، تضمنت 4 محاضر تصرف في 49 جوال دقيق بلدي مدعم، و4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و2 محضر نقص وزن، و2 محضر عدم نظافة أدوات العجن، و2 محضر عدم وجود ميزان حساس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من ناحية أخرى، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بالدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة بمدينة الواسطى، حيث تم رفع المخلفات من شارع أحمد عرابي وجزيرة المساعدة.