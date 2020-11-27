شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهري يحذر جماهير الأهلي والزمالك: الإسلام يرفض التعصب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ خالد جلال، أحد علماء الأزهر، جماهير الأهلي والزمالك من التعصب خلال مباراة القمة المرتقبة مساء اليوم.

وقال جلال، خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إن الإسلام يرفض التعصب والتطرف ولكن يعرف السلم والمسالمة والحب والود، مضيفا: «الإسلام يرفض التعصب بكل أشكاله.. مينفعش أقول أنا أهلي أو زمالك ونتخانق، والفتنة أشد من القتل».

ولفت إلى أنه ليس كل ما يُسمع يُقال، ولا كل ما يُقال جاء وقته، ولا كل ما جاء وقته حضر رجاله، متابعا: «عايزين نتفرج ونسمع المباراة ولكن بأدب».

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 و7 HD، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي، وتذاع أرضيًا بتعليق مدحت شلبي.