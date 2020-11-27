شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يستعرض جهود تطوير ورفع كفاءة 30 مجزراً بـ18 محافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً حول المتابعة الميدانية والزيارات لقطاع التنمية الريفية والحضرية بالوزارة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع ممثلي الجهاز المركزي للتعمير والمحافظات، لعدد (30) مجزر في (18) محافظة، والتي من المخطط الانتهاء منها وتشغيلها قبل 30 يونيو 2021 وتمثل الأعلى في معدلات الذبيح ونسب التنفيذ، في إطار متابعة الوزارة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات .

وقال «شعراوي»، في تصريحات صحفية الجمعة، إن التكلفة الإجمالية لمجازر المرحلة الأولى تصل إلى حوالي 1.2 مليار جنيه، وبلغت نسبة الأعمال على أرض الواقع في تلك المجازر حوالي 56 %، وتصل طاقة الذبيح بها سنوياً حوالي 375 ألف رأس، مشيراً إلى أنه من المقرر خلال مطلع شهر ديسمبر المقبل، أن يتم الإنتهاء من مجزرين هما رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة إجمالية تصل حوالي 31.3 مليون جنيه، ويخدم 50 ألف مواطن وبطاقة ذبيح 2482 رأس سنوي، ولقانة في محافظة البحيرة وذلك بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه والذى سيخدم 11 قرية تابع بعدد سكان 35 ألف نسمة وبطاقة ذبيح 2634 رأس سنوى.

وأضاف الوزير أنه يجري العمل على الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات وتوريد المعدات الكهروميكانيكية فيما يخص 28 مجزراً آخرين.

وأكد «شعراوي» أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوي الجمهورية وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث سيتم تنفيذ أعمال تطوير 147 مجرزاً بتمويل من الوزارة على 3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير، مشددا على أن الدولة تسعى للقضاء على الذبح خارج المجازر وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى، كما شدد على أهمية الإلتزام بالمواعيد والخطة الزمنية للإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى والتي ستنتهى وفقاً للمخطط في يونيو 2021 القادم، وكذا مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية فيما يخص المجازر .