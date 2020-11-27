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شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 117 محضرًا تموينيًا وإعدام 65 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إن المديرية قامت بشن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة أسفرت عن تحرير (117) محضراً تموينياً خلال يومين، تنوعت ما بين (39) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم النظافة، و(66) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وكذا مخالفات أخرى، فضلا عن (12) محضر مخالفات بمدينة سرس الليان.
ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير (2) محضر جنح شبين الكوم، أحدهما ضد صاحب مخبز إفرنجي لحيازته واستخدامه في التصنيع دقيقا مجهول المصدر وتم ضبط طن دقيق، والآخر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية لحيازته وعرضه للبيع مكرونة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 10 كراتين مكرونة، فضلا عن تحرير محضر جنح بشبين الكوم ضد صاحب محل حدايد وبويات لحيازته وعرضه للبيع دهانات مجهولة المصدر وتم ضبط (4) كراتين بداخل كل كرتونة (6) عبوات بما يعادل (6 لترات) من الدهانات مجهولة المصدر.
وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سرس الليان حملة تموينية مكبرة بنطاق المدينة، بالتنسيق مع إدارة التموين، أسفرت عن تحرير (4) إنذارات بيئية و(2) محضر عدم إعلان عن الأسعار و(2) محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، فضلا عن تحرير (2) محضر لعدم وجود شهادات صحية و(2) محضر اشتراطات صحية، وقد قامت اللجنة بإعدام ما يقرب من ٦٥ كيلو من اللحوم المجمدة والدواجن وزيوت الطعام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء صلاحيتها، فضلا عن ضبط ما يقرب من ٦٩ كيلو من اللحوم المصنعة والدواجن وتم سحب عينة لتحليلها في المعامل للتأكد من جودتها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
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