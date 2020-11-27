شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مساعدات قافلة تحيا مصر على آلاف الأسر بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من أجل تطبيق النزاهة الكاملة والعدالة في توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً والتى شملتها القافلة الإنسانية لصندوق تحيا مصر؛ تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، آلية التوزيع بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي، حيث شدد المحافظ على تطبيق أعلى معايير الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها والتى تأتى في إطار أكبر قافلة إنسانية في العالم لرعاية مليون أسرة بمختلف محافظات الجمهورية برعاية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «نتشارك.. علشان بكره».

ووجه المحافظ بتواصل توزيع هذه المساعدات في القرى والمناطق النائية البعيدة، وذلك وفقاً للتنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعى والمؤسسات الخيرية الكبرى والجمعيات الأهلية بعد حصر دقيق للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، أوضح أحمد حمدى مدير عام التضامن الاجتماعي بأسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان بدأ توزيع المساعدات الغذائية بدءاً من يوم الأربعاء الماضي لضمان عدم إستخدامها في أي دعاية إنتخابية أو مصالح خاصة، بجانب عدم بيعها أو توزيعها ضمن خدمات الجمعيات المنوط بها عملية التوزيع، بالإضافة إلى مراعاة التباعد وعدم التزاحم في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة لفيروس كورونا، مؤكداً على أنه جارى توزيع المساعدات من خلال مؤسسات وجمعيات مصر الخير والأورمان وقبس من نور بالتنسيق والتعاون مع 63 جمعية أهلية وكنيسة موزعيين على جميع مراكز ومدن المحافظة طبقاً لكشوف الحصر للأسر الأكثر إحتياجاً بأجمالى 5 ألاف و885 شنطة دواجن، وأيضاً 2500 شنطة وجبات غذائية، بالإضافة إلى 5 ألاف و500 بطانية ضمن مبادرة «شتاء آمن».