شرطة التموين تضبط 1254 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1254) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول عن مطحن لانتاج الدقيق البلدي استخراج 82%) بمحافظة الإسماعيلية ، وقيامه بالتصرف في (9 طن "أقماح" ببيعها في السوق السوداء) وبحوزته (35 طن "دقيق بلدي") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإحتوائها على حشرات وتشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك تمهيداً لتوزيعها على المخابز البلدية.

كما ضبطت الحملات (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، بحوزته (1,5 طن "مقطعات دواجن – برجر") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.