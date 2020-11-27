من مصلى السيدات.. وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط تتابعان خطبة الجمعة بمسجد النخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد النخيل بالامتداد العمراني برأس البر، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومنال عوض محافظ دمياط.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط‪.

وتستمع وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط، إلى خطبة الجمعة من مصلى السيدات يالمسجد.

كما يشهد الوزراء، افتتاح مسجدي الصفا والرحمة برأس البر وجميعها مساجد تم بناؤها بالجهود الذاتية، وساهمت وزارة الأوقاف في توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.