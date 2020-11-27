مات أثناء الشرح.. القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة مدرس مصري بالسعودية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، تفاصيل وفاة مدرس مصري توفى في المملكة العربية السعودية، ومتابعة إجراءات نقل جثمانه بالتنسيق مع القنصلية، ومتابعة مستحقاته المالية.

وأصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، للوقوف على ملابسات وفاة المدرس المصري محمد شعبان حسان، وذلك بمجرد علمه بالوفاة.

وأعرب الوزير، عن خالص تعازيه لخال المتوفي المتواجد معه بالدمام، وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وقال الملحق العمالي، أحمد رجائي رئيس المكتب بالرياض إنه تم التواصل مع إدارة المدرسة وتبين وفاة المعلم بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية، وهو ما زال علي رأس العمل.

وأشار رجائي، إلى أن المواطن المصري محمد شعبان حسان الذي يبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل معلم حاسب آلي بمدارس النخبة العلمية الأهلية بالمنطقة الشرقية بالدمام، وافته المنية يوم 25 نوفمبر الجاري في أثناء آداء واجبه وتقديم الشرح للطلاب على منصة التعليم عن بعد، وعندما لاحظ الطلاب سقوطه وغيابه عن الوعي قاموا بإبلاغ إدارة المدرسة وعند نقله إلى المستشفى تبين وفاته بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية.

وأضاف الملحق العمالي أنه تم إبلاغ أهله وذويه بمصر والذين قاموا بتوكيل خاله والمتواجد معه بالدمام لإنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مسقط رأسه بمدينة الروضة بمحافظة دمياط، وتم إنهاء إجراءات استخراج شهادة الوفاة من القنصلية العامة بالرياض.

وتابع رجائي: جار اتخاذ إجراءات شحن الجثمان إلى مصر، وتم تقديم واجب العزاء والمواساة نيابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان والتواصل المستمر لإتمام الإجراءات اللازمة نحو إنهاء صرف مستحقاته المالية لدى إدارة المدرسة، ولدي هيئة التأمينات الاجتماعية نظرا لوفاته في أثناء العمل وبسببه بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وإعلام الوراثة.