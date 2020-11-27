شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات البيطرية»: 5 آلاف و559 موافقة استيرادية لتحقيق التوازن بأسعار السلع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إنه تم تكثيف العمل على إصدار الموافقات الاستيرادية لكل ما يتعلق باستيراد الحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني لضمان عدم حدوث أزمات أو نقص في هذه السلع بالسوق المحلى، ما أدى إلى استقرار أسعارها خلال فترة أزمة «فيروس كورونا» حيث قامت الهيئة بإصدار عدد 5559 موافقة استيرادية فقط خلال الربع الثاني من العام الجاري.

أضاف عبدالحكيم محمود في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه فور انتهاء آثار الموجة الأولى لجائحة كورونا- وما ترتب عليها من اتخاذ إجراءات احترازية بالحد من الحركة عبر البلاد تم تنفيذ إجراءات خطة الترصد النشط للاكتشاف المبكر لأى بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها،

أوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن الأجهزة الفنية نفذت زيارات ومأموريات حقلية لعدد 5 الآف قرية بإجمالي 200 ألف منزل ومزرعة لرصد أمراض الحمى قلاعية والجلد العقدى وطاعون المجترات الصغيرة وحمى الثلاث أيام وجدرى الاغنام وحمي الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية، موضحا إنه تم زيارة عدد 67425 منـزل في 3883 قرية في 26 محافظة وتم فحص 269700 حيوان حتى الآن.

لفت عبدالحكيم محمود، إلى إن وزارة الزراعة نجحت في التحكم والسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور من خلال تحصين الطيور بالحضانات والتربية المنزلية وحول البؤر المصابة، ولم تسجل حالة بشرية واحدة للمرض منذ عام 2017 وحتى الآن.

أشار رئيس هيئة الخدمات البيطرية إلى أن هذا النجاح دفع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” لاعتماد مصر رسمياً ضمن قائمة الدول المطبقة لنظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، حيث تم اعتماد 14 منشأة دواجن خالية من المرض، وجارى حالياً إنهاء إجراءات اعتماد 24 منشأة أخرى.

وأضاف إلى إن قرر منظمة الصحة الحيوانية أدي إلى إنهاء الحظر على صادرات مصر من الدواجن ومنتجاتها لأول مرة منذ عام 2006 بفتح باب التصدير لبيض المائدة وبيض التفريخ والكتاكيت عمر يوم من المنشآت المعزولة بمصر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفتح باب التصدير لمنتجات اللحوم والدواجن المعاملة حرارياً.