شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات جداول تشغيل القطارات مع إدخال عربات روسية جديدة للخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” في 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن التعديلات التي أقرته هيئة السكة الحديد في مواعيد تشغيل القطارات، وبدأت في تطبيقها، وذلك خلال التقرير التالى: 1ـ التعديلات في مواعيد القطارات العادية فقط 2ـ التعديلات في جداول التشغيل تشمل خطوط المسافات الطويلة والمسافات القصيرة 3ـ تشمل تعديل مواعيد قيام ووصول بعض القطارات 4ـ تتضمن تغيير تركيب عربات بعض القطارات بعربات روسية جديدة 5ـ تضم أيضا تغيير تركيب عربات بعض القطارات المطورة ذات اللون الأصفر بعربات مميزة 6ـ تشمل سحب العربات المميزة المستبدلة بعربات روسية للعمل على الخطوط الفرعية 7ـ التعديلات راعت حجم الكثافة على الخطوط ورغبات الركاب 8ـ تتماشى مع العربات الروسية الجديدة التي يتم إدخالها الخدمة 9ـ وصل حتى الآن 141 عربة روسية جديدة

كانت هذه تفاصيل خبر تعديلات جداول تشغيل القطارات مع إدخال عربات روسية جديدة للخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.