شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة العبد: المهاجر غير الشرعى ليس له حقوق بالخارج وفاقد للدين والنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن المهاجر غير شرعى ليس لها أى حقوق من الدولة التى سافر إليها، لافتا إلى أن مقاصد الشريعة الإسلامية هو حفظ الدين والنفس، مشيرا إلى أن المهاجر غير شرعي فاقد الدين والنفس لأنه يعمل على هلاك روحه .

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال ندوة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بدمياط، إلى إن الدولة المصرية فى حاجة إلى شبابها مؤكدا أن مستقبل مصر يبني من خلال أبنائها، مضيفا: نعمل على توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال الجانب الديني من خلال المسجد والكنيسة لتوعية كافة الشباب والحفاظ عليهم .

ويشهد وزيرا الأوقاف والهجرة ومحافظ دمياط الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية المخصصة للأئمة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، ثم يشهد الوزراء افتتاح مسجد النخيل بالامتداد العمراني برأس البر، ويلقي الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط‪.‬

كما يتم أيضًا افتتاح مسجدي الصفا والرحمة برأس البر، وجميعهم مساجد تم بناؤها بالجهود الذاتية وساهمت وزارة الأوقاف في توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.