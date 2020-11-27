شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 1187 شابًا من بينهم 6 من أصحاب الهمم بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1187 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 6 من ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 10 فرص عمل، فضلاً عن استخراج 2822 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة .

وقال شعفان فى بيان اليوم، إن المديرية قامت بتسجيل 384 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 7 منحة مولود بإجمالى 14 ألف جنيه، و 9 منح زواج بمبلغ 27 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، وصرف 4 آلاف جنيه كرعاية صحية لحالتين لعمل عمليات جراحية صغرى، بالإضافة لصرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 4249 عاملاً من المسجلين بإجمالى 2 مليون و 124 ألفاً و 500 جنيه .

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضى، أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 185 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.