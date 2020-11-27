شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تكشف عن افتتاح 31 مسجدا خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن ترحيبها بالسفير نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بديوان المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ حملة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكدت محافظ دمياط، خلال كلمتها بالندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية المخصصة للأئمة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، أن المحافظة شهدت افتتاح عدد كبير من المساجد فى المحافظة خلال شهرين ، لافته إلى أنه خلال شهرين تم افتتاح 31 مسجد خلال شهرين.

ويشهد وزيرا الأوقاف والهجرة ومحافظ دمياط الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية المخصصة للأئمة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بمشاركة الدكتور أسامة العبد ، ثم يشهد الوزراء افتتاح مسجد النخيل بالامتداد العمراني برأس البر.

ويلقي الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط‪.‬

كما يتم أيضًا افتتاح مسجدي الصفا والرحمة برأس البر، وجميعهم مساجد تم بناؤها بالجهود الذاتية وساهمت وزارة الأوقاف في توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.