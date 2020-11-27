شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنتهى من تطوير ورفع كفاءة 30 مجزراً يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول المتابعة الميدانية والزيارات لقطاع التنمية الريفية والحضرية بالوزارة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع ممثلى الجهاز المركزى للتعمير والمحافظات، وذلك لعدد (30) مجزرا فى (18) محافظة، والتى من المخطط الانتهاء منها وتشغيلها قبل 30 يونيو 2021 وتمثل الأعلى فى معدلات الذبيح ونسب التنفيذ.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم إلى أن التكلفة الإجمالية لمجازر المرحلة الأولى تصل إلى حوالى 1.2 مليار جنيه وبلغت نسبة الأعمال على أرض الواقع فى تلك المجازر حوالى 56 % ، وتصل طاقة الذبيح بها سنوياً حوالى 375 ألف رأس ، مشيراً إلى أنه من المقرر خلال مطلع شهر ديسمبر القادم أن يتم الإنتهاء من مجزرين هما رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة إجمالية تصل حوالى 31.3 مليون جنيه ويخدم 50 ألف مواطن وبطاقة ذبيح 2482 رأس سنوى ، ولقانة فى محافظة البحيرة وذلك بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه والذى سيخدم 11 قرية تابع بعدد سكان 35 ألف نسمة وبطاقة ذبيح 2634 رأس سنوى .

وأضاف الوزير أنه يجرى العمل على الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات وتوريد المعدات الكهروميكانيكية فيما يخص 28 مجزراً آخرين.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر علي مستوي الجمهورية وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث سيتم تنفيذ أعمال تطوير 147 مجرزاً بتمويل من الوزارة علي 3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الدولة تسعى للقضاء على الذبح خارج المجازر وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقري ، مشدداً علي أهمية الإلتزام بالمواعيد والخطة الزمنية للإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى والتى ستنتهى وفقاً للمخطط فى يونيو 2021 القادم وكذا مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية فيما يخص المجازر .