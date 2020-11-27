شكرا لقرائتكم خبر عن «أمناء ٦ أكتوبر» يناقش الموازنة التقديرية وموقف أعمال الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر اجتماعه الرسمي برئاسة المحاسب محمود برعى، رئيس المجلس، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والمهندس شريف الشربيني رئيس الجهاز، والدكتور أحمد ذكي بدر، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر وعضو المجلس، وبعض ممثلين عن جهاز المدينة وأعضاء مجلس الأمناء بالمدينة.
واستعرض المجلس عدداً من الملاحظات الواردة على محضر الجلسة؛ من بينها عرض موقف أعمال الكهرباء والغرف المكشوفة في الأماكن المخالفة بالمدينة للمحلات والوحدات السكنية.
كما تم مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة للمجلس في مجالات التعليم والصحة والتنمية والأمن والمرأة والشباب والإعلام والثقافة وذوي الهمم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر «أمناء ٦ أكتوبر» يناقش الموازنة التقديرية وموقف أعمال الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.