شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف مباراة القرن.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ).

وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق الوجه البحري (كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية – الغربية )، متوسطة على بعض المناطق من ( الشرقية – المنوفية ).

وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق السواحل الشمالية: (الإسكندرية – رشيد- دمياط – بلطيم ) .

أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( بورسعيد – العريش – رفح ).

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا .

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 20 14 الاسكندرية 19 16 وادي النطرون 20 15 طنطا 20 13 شبين الكوم 20 14 دمنهور 19 15 بلطيم 20 14 مطروح 19 14 السلوم 18 14 سيوة 18 10 بورسعيد 20 15 دمياط 20 16 الزقازيق 21 14 المنصورة 20 14 الإسماعيلية 22 14 السويس 22 14 العريش 20 13 رفح 20 13 رأس سدر 21 15 نخل 20 08 نويبع 25 18 طابا 21 14 كاترين 18 08 الطور 24 15 شرم الشيخ 25 18 الغردقة 25 17 مرسى علم 25 18 الفيوم 22 12 بني سويف 22 11 المنيا 23 10 أسيوط 23 10 سوهاج 24 11 قنا 24 12 الأقصر 25 12 أسوان 25 12 ادفو 25 11 أبوسمبل 26 11 الوادي الجديد 24 18 شلاتين 27 17 أبورماد 27 18 حلايب 25 19 رأس حدربة 25 18

من جانبها قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» إن من المنتظر أن تشهد البلاد أمطار متفاوتة الشدة اليوم الجمعة وغداً السبت .

ورداً على سؤال هل بعد تحديثات الأمطار والتي تقوم بها الهيئة يومياً، هل فرص سقوط الأمطار على القاهرة ما زالت قائمة، ومدي تأثيرها على إقامة مباراة القرن ؟، أكدت شاكر أن فرصة إقامة والاستمتاع غداً بمباراة القرن الأفريقي مازالت قائمة لافتة أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة غداً، أمطار خفيفة غير مؤثرة على إقامة الأنشطة المختلفة، مثل ما شهدت القاهرة اليوم من أمطار خفيفة.