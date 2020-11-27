شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تنتهي الأحد.. تعرف على طقس الـ 3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تنتهي فيها حالة الطقس السيئ وعدم الاستقرار والتي بدأت أول أمس الأربعاء، وتتواصل اليوم الجمعة الأمطار بعضها غزيرة ورعدية، فيما تخف حدة الأمطار السبت، وتنتهي الأحد مع شبورة مائية صباحاً .

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الجمعة، أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) بفرصة سقوط ( 40 % ) .

وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق الوجه البحري (كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية – الغربية )، متوسطة على بعض المناطق من ( الشرقية – المنوفية ) ( 50 % ) .

وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق السواحل الشمالية: (الإسكندرية – رشيد- دمياط – بلطيم ) ( 60 % ) .

أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( بورسعيد – العريش – رفح ) ( 60 % ) .

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «20- 14»، الإسكندرية «19– 16»، قنا «24- 12»، الأقصر «25– 12»، أسوان «25- 12» .

أما غداً السبت فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق شمال الوجه البحري (كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية ) بفرصة ( 40 % تقريباً ) .

وأمطار متوسطة على بعض مناطق السواحل الغربية (الإسكندرية – مطروح – السلوم- رشيد ) ( 50 % تقريباً )

متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية: ( دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 70 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 14»، الوجه البحرى «20 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «19 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20– 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25- 18»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «25 – 12» درجة مئوية.

ويتوقع الخبراء بعد غدً الاحد طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 13»، الوجه البحرى «22 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21 – 16»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 18»، شمال الصعيد «23 – 11»، جنوب الصعيد «25 – 12» درجة مئوية .