الخليج 365 يهنئ موقع إعلام دوت أورج بمناسبة مرور 6 أعوام على الانطلاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، بالتهنئة لموقع إعلام دوت أورج بمناسبة مرور 6 أعوام على انطلاقه.

رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 خالد صلاح عبر فيس بوك وأشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، بتجربة موقع إعلام دوت أورج، موجها التحيه إلى رئيس تحريره محمد عبد الرحمن وفريق العمل. وكتب رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”، عبر حسابه على "فيس بوك": "تجربة محترمة كل التقدير لمحمد وللفريق". يذكر أن موقع إعلام دوت أورج، يحمل شعارا "صوت الميديا في مصر" ويقدم القصص والتحليلات الصحفية فيما يتعلق بالإعلام المصرى سواء التلفزيون والمواقع الإخبارية بمنتجاتها المختلفة.

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