شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 6 مساجد فى 5 محافظات اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 6 مساجد، فى 5 محافظات ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (508) مساجد، وذلك فى إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى. وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مديرى المديريات فى المحافظات بافتتاح المساجد وهى: 1. الرحمة – رأس البر – إدارة دمياط - صحن المسجد جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف والمئذنتان على نفقة الوزارة 2. الصفا – الشيخ درغام - دمياط - جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 3. آل عزب – الخنانسة - المنشأة- سوهاج- وزارة الأوقاف 4. آل البيت - بمنشأة العمارى - الأقصر - جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 5. أبو بكر الصديق - مرسى مطروح- جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 6. الشبكى – زاوية غزال - البحيرة - جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف وانتهت جميع مديريات الأوقاف فى المحافظات من انتهاء أعمال تعقيم ونظافة المساجد استعدادا لصلاة الجمعة اليوم، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا. وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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