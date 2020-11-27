شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تؤكد ارتفاع صادرات المانجو والجوافة لـ51941 طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية المصرية وخاصة الجوافة والمانجو لـ51 الف و941 طن، منها صادرات المانجو بلغت 44 ألفا 53 طنا، وصادرات الجوافة 6888 طنا منذ بداية موسم تصدير المحصول وحتى 18 من الشهر الجارى، والشحن والتصدير طبقا للشروط الدولية.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، في تصريحات ”الخليج 365”، إن هناك تدفقا في الصادرات الزراعية بسبب التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة ، وتطبيق المنظومة الجديدة ، و تحسن جودة المنتج، مضيفا أن صادرات المانجو والجوافة شهدت زيادة ملحوظة، مضيفا أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية.

وأضاف "العطار"، أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، مؤكدا أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان والفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلي 30٪.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

ولدى الحجر الزراعي منظومة رقابية على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، ولا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة يشهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.