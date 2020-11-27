شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس».. نص خطبة الجمعة الموحدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم والمحدد من قبل الوزارة والذي يحمل عنوان: «الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس».

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألايزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، لافتة«مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لماتقتضيه طبيعة المرحلة» .

للإطلاع على نص الخطبة اضغط هنا.

يتحدث الجزء الأول من الخطبة عن أن من عظمة الشريعة الإسلامية أنها أحاطت النفس البشرية بسياجات حفظ وامان وتكريم وجعلت حمايتها من أحد أهم الكليات الست والمقاصد التي حرص الشرع عليها، فقد حرم الشرع الشريف الاعتداء على النفس وتعريضها للهلاك، يستوي في ذلك قتل الإنسان غيره أو قتله نفسه، ويقول الله (عز وجل) «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ»

تتابع الخطبة أن من صور الاعتداء على النفس تعريضها للهلكة عن طريق الهجرة غير الشرعية وهي انتقال الإنسان من بلد إلى بلد آخر بصورة غير قانونية عن طريق التسلل خفية معرضا نفسه للموت قتلا أو غرقا أو إقامته في بلد دون تصريح أو بالمكث بعد المدة المحددة له قانونا .

ويتحدث الجزء الثاني من الخطبة عن إذا كان السعي على الرزق والمعاش أمرا مطلوبا شرعا فإن ذلك ينبغي أن يكون بطرق شرعية دون إيذاء أو تهلكة أو معصية حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم (لا تَموتُ نفسٌ حتى تسْتكمِلَ رِزْقَهَا وإنْ أبطأَ عليهَا، فاتَّقُوا اللهَ؛ وأجْمِلُوافي الطَّلَبِ، ولا يحْمِلَنَّكم اسْتِبْطاءُ الرِّزقِ أن تَأخذُوهُ بِمعصيةِ اللهِ، فإنَّ اللهَ لا يُنالُ ما عِندَه إلا بِطاعتِه).

خطبة الجمعة الهجرة غير الشرعية 12 ربيع آخر 1442 ه- 27 نوفمبر 2020 by Karima Hassan on Scribd