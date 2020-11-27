شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: انتخابات النواب أثبتت غياب الأحزاب عن الشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المرشحين المستقلين أثبتوا تواجدهم الكبير في كل الدوائر خلال الانتخابات البرلمانية، وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، أننا على مشارف الانتهاء الكامل لها بانتظار الجولة الثانية من الاعادة للمرحلة الثانية، وشارك في انتخابات مجلس النواب 3964 مرشحًا منهم 3094 مستقلًا، و869 مرشحًا حزبيًا.

وتابع بكري أن في المرحلة الأولى في 14 محافظة شارك 9 ملايين ناخب بنسبة بلغت 28% من الناخبين المسجلين، كما شارك في الانتخابات 35 حزبا سياسيا من إجمالي 104 أحزاب سياسية بينما لم يشارك 69 حزبًا.

كشف بكري أنه في العموم أكدت نتائج الانتخابات في المجلسين الشيوخ والنواب على أن الأحزاب غير موجودة بشكل قوي على الأرض، وكشفت النتائج عن عدم وجود سوى مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وعدد محدود من الأحزاب الأخرى ينافسهم المستقلون في جميع الدوائر.

وأضاف بكري أن 100 مقعد إعادة يتنافس عليهم 200 مرشح بينهم 5 نساء في 13 محافظة، و 9 محافظات لم ينجح أحد من الجولة الأولى من 13 محافظة في المرحله الثانية، وحسم مرشحوا القليوبية 15 مقعدًا فرديا من 16 مقعدًا هي إجمالي مقاعد المحافظة، وفي القاهره فاز فيها 24 مرشحًا من أول جولة من 31 مقعدًا فرديًا، وواحد في كل من بورسعيد وجنوب سيناء، و5 سيدات فقط استطعن الوصول إلى الإعادة منهن 4 في الشرقية وواحدة في القاهرة.

في المرحلة الثانية المقرر إجراء انتخابات الإعادة فيها ٧و٨ من الشهر المقبل غاب حزب مستقبل وطن عن 10 دوائر، من أصل 72 دائرة في الإعادة، هي بئر العبد بشمال سيناء، وكفر سعد بدمياط، وقطور بالغربية، ومركز المنصورة بالدقهلية، وقويسنا وبركة السبع بالمنوفية، والمرج بالقاهرة، ودائرة الزيتون بالقاهرة، والبساتين بالقاهرة، وسيدي سالم بكفرالشيخ، وسمنود بالغربية.