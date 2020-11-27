شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان «القومي للحضارة» والمتحف الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أمس، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير، ومشروع ترميم قصر محمد على بشبرا، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بهم.

بدأت الجولة بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث تم تفقد أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة الموجودة أمام المتحف، وقاعة العرض الرئيسية وقاعة المومياوات اللاتي سيتم افتتاحهما قريبا، بالإضافة إلى مشاهدة عرض المالتيمديا الخاص بالمتحف والذي يعتبر جزءا مكملا لسيناريو العرض، كما تم تفقد قاعة العرض المؤقت والهرم الزجاجي.

انتقلت الجولة إلى المتحف المصري الكبير بميدان الرماية حيث تم تفقد واجهة المتحف والبهو والدرج العظيم وقاعتي العرض الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى المبنى متعدد الأغراض.

كما تم زيارة الغرفة المركزية للتحكم الإلكتروني للمتحف، حيث تم استعراض آلية تشغيل المنظومة الأمنية للمتحف والمجهز بأحدث أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى استعراض نظام المراقبة والتأمين الخاص بفتارين العرض والمجهزة بأحدث أجهزة كشف محاولات السرقة وأية اهتزازات أو تغييرات في درجة الحرارة داخلها، ما يعمل على الحفاظ على البيئة المثالية لكل قطعة أثرية داخل الفتارين.