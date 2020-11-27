شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس الكاثوليكية تخصص اليوم لمناقشة "الدعوة" بكل الإيبارشيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الكنيسة الكاثوليكية، أسبوع الصلاة من أجل الدعوات، ويتم خلاله تكريس جميع القداسات خلال الفترة من 21- 28 نوفمبر الجاري، على نية الدعوات "دعوة وارتباط الرعية بالكنيسة".

وخصصت الكنيسة الكاثوليكية اليوم الجمعة، لقاء التربية الدينية بكل الكنائس، فى كل المراحل حول موضوع الدعوة، وقد كرست عظة يوم الأحد الماضي، حول موضوع الدعوة، وتكريس لقاء التربية الدينية يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر، فى كل المراحل حول موضوع الدعوة، بالإضافة إلى مشاركة أمناء الخدمة على كافة كنائسنا ببعض الوسائل المساعدة، لإعداد اللقاء على مجموعة التعليم المسيحى .

وفى إطار أسبوع الصلاة من أجل الدعوات التقى الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوى ودير مواس، الأربعاء الماضى بالشباب فى كنيسة ملوى فى إطار " أسبوع الصلاة من أجل الدعوات"، التى أطلقها الكنيسة هذا الأسبوع لدعوة الرعية للكنيسة.

وقد ألقى الأنبا بشارة كلمة فى اللقاء، الذى تم عقدة أمس تحت شعار "ارفع رأسك فوق أنت مدعو"، مشيرا إلى أن الدعوة تنبت من القلب لذلك تتطلب انتباها وتركيزا، وإن كانت مسرات العالم أو همومه تجذبنا إلى اسفل فنعمة الله تجذبنا للأعلى والأعمق، لذلك فنعمة اكتشاف الدعوة يتطلب التفات دائم نحو الله .