شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يقدم 9 نصائح للمستهلكين بالجمعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم جهاز حماية المستهلك، عددا من النصائح للمستهلكين عن شرائهم المنتجات والسلع خلال تخفيضات الجمعة البيضاء، وذلك لمنع تعرضهم للعمليات الغش والخداع، والوقوع فريسة المنتجات المقلدة والمغشوشة.



الخليج 365 يوضح أهم النصائح في النقاط التالية:



1- شراء المنتجات والسلع من الأماكن الموثوق فيها منعا للتعرض للغش



2- اتباع العروض الحقيقية بالمحال التجارية الرخصة والمنصات الإلكترونية المعروفة



3- تعرض المقدمى التخفيضات للعقوبات حال ترويجهم تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين



4- عقوبة الاعلان المضلل تصل الى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 2مليون جنيه



5- حماية المستهلك يوفر طرق مختلفة لتقديم شكواهم حال تعرضهم للغش وهى:



6- التقدم بالشكوى طريق الاتصال بالخط الساخن "19588" من أى تليفون أرضى



7- التقدم بالشكوى عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880



8- التقدم بالشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الإجتماعى Facebook



9- التقدم بالشكوى عن طريق الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك