شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تكليف «السودة» قائما بأعمال رئيس «المستشفيات التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تجديد تكليف الدكتور محمد فوزي السودة مساعد الوزير للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. وقالت الوزارة، إنه تجديد تكليف «السودة» للقيام بأعمال الهيئة لمدة عام اعتبارا من اليوم، وأنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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