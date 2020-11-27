أستاذ فيروسات: لقاح كورونا المصري أثبت كفاءة 100% على الحيوانات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود شحاتة، باحث الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن مصر أول دولة عربية تعمل على إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تسجيل 4 أنواع لقاحات لفيروس كورونا يتم العمل عليهم داخل المعامل ومن ضمنهم لقاح آخر تم اجتيازه جميع الخطوات وتم تجريبه على بعض الحيوانات وأعطى كفاءة عالية بنسبة 100%.
وكشف الدكتور محمود شحاتة، باحث الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أن هناك 3 لقاحات يتم العمل عليهم ومن ضمنهم لقاح مزدوج ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد.
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