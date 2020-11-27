شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ فيروسات: أول لقاح لإنفلونزا الطيور أُنتج بعد 3 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد مصطفى، مشرف بمركز التميز العلمي، بمركز الفيروسات، بالمركز القومي للبحوث، إنه تم إنتاج أول لقاح بيطري لفيروس إنفلونزا الطيور داخل المركز.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه مع ظهور إنفلونزا الطيور تم إيجاد مجموعات بحثية بنظام مجموعات داخل مركز الفيروسات وذلك منذ عام 2006.

كشف الدكتور أحمد مصطفى، مشرف بمركز التميز العلمي، بمركز الفيروسات، أنه بعد مرور 3 أعوام وبالتحديد في عام 2009 تم إنتاج لقاح بيطري لفيروس إأنفلونزا الطيور.