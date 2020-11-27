شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم يتابع كسح مياه الأمطار ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم أعمال كسح مياه ومخلفات الأمطار بالفترة الليلية وتجمعات المياه أول بأول، مشدداً على رفع درجة الاستعداد القصوى والمتابعة الدورية من نواب رئيس المدينة لسيارات الكسح والمعدات وماكينات الرى لسحب مياه ومخلفات الأمطار ومتابعة العاملين بقسم النظافة لسرعة الانتهاء من سحب المياه للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي .

كما أعلن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ لمواجهة الأمطار والتغييرات المناخية وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مناطق المدينة والتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه .