شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن ارتفاع حالات التعدى على النيل لـ18 ألف و109 مخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالى المحاضر التى تم إحالتها لجهات التحقيق بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل، بوزارة الموارد المائية والرى إلى 18,109 محضر مخالفة، منهم 5721 على نهر النيل، و12388 على الترع.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.

وتواصل الإدارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة وخلال أيام الاجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها أن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافه الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجودة منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.