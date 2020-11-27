شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس وعدد من الوزراء والسفراء يشهدون حفل فيلم المكتبة البابوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني العرض الخاص للفيلم التسجيلي الذي أنتجته قناة Mesat القبطية، ، مساء أمس، والذي يوثق للمكتبة البابوية المركزية المقامة في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

أقيم حفل العرض الخاص بالفيلم بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من الوزراء، والسفراء وأعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ، ورؤساء الجامعات، والشخصيات العامة ونخبة من الأدباء والمفكرين.

وأناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لحضور الحفل، كما حضر أيضًا من الوزراء، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والسيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

تضمن الحفل إلى جانب الفيلم، عرضًا بمناسبة العيد الثامن لتنصيب قداسة البابا تواضروس الثاني، وكلمة لنيافة الأنبا إرميا الأسقف العام واختتم بكلمة قداسة البابا.

وتبنى قداسة البابا تواضروس الثاني فكرة تجهيز المكتبة المركزية بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، كأكبر مكتبة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وافتتحها بحضور أعضاء المجمع المقدس يوم 19 نوفمبر من العام الماضي ضمن فعاليات سيمينار المجمع المقدس.