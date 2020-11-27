شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على مدن دمياط ورفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة المحافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السيىء وسقوط أمطار غزيرة الى متوسطة على أغلب المدن مصحوبة بموجة من الرياح والبرق والرعد مع انخفاص شديد بدرجة الحرارة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

من ناحية أخرى تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال كسح مياه الأمطار والإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس .

حيث أكدت المحافظ، على استمرار تنفيذ تلك الأعمال بجميع مراكز ومدن المحافظة لافتة إلى الانتشار المكثف للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد الميدانى لرؤساء الوحدات المحلية ونائبيهم لمواجهة الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، وتكاتف الجهود بين الأجهزه المختلفة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى على مدار اليوم وذلك تزامنًا مع رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة تلك الموجة .

وقد أشارت محافظ دمياط، إلى متابعتها المستمرة للموقف الحالى أولاً بأول وفقاً للخطة التى وضعتها المحافظة للتعامل مع تلك الموجة حرصاً على سلامة المواطنين.







