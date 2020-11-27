شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب اليوم عن 12 منطقة بمدينة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب عن 12 منطقة شرق مدينة أسوان، لمدة 8 ساعات اليوم الجمعة، نظراً للقيام بأعمال صيانة.

وذكرت الشركة، فى بيان لها، أنه نظراً للقيام بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحى رقم ( 14 ) ، وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق عزب كيما بالكامل ( النهضة – التحرير – السنية – الفرن – جراجوس - الوادى ) بجانب مناطق (الصداقة القديمة – الأولى بالرعاية – عمارات كيما / السد – عمارات الحديد والصلب – مستعمرة كيما – المجمع الصناعى ) هذا بالإضافة إلى ضعف المياه فى باقى مناطق حى شرق وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 27/11/2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 28/11/2020 .

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .