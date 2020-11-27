شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب يمازح جنوده: لا تفرطوا فى الديك الرومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الرئيس دونالد ترامب مع عدد من الجنود الأمريكيين في مواقع مختلفة حول العالم متمنيا لهم عيد شكر سعيد، حيث قال في لقائه الاقتراضي بهم عبر الفيديو كونفرانس: "أنا فخور بكم جميعا في مختلف فروع الجيش من البحرية الأمريكية وخفر السواحل الذى كان لهم دور كبير في الفترة الماضية أشكركم جميعا وأتمنى لكم عيد شكر سعيد".

وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي أصبح يمتلك ترسانة أسلحة غير مسبوقة قائلا: "لدينا الآن أفضل وأقوى أسلحة في العالم وكلها صناعة أمريكية.. وأنها قفزة كبير خلال 4 سنوات فقط".

وذكر الرئيس الأمريكي خلال حديثه مع الجنود سلاح "قوة الفضاء" الذي يعتبر أحدث الأسلحة في الجيش الأمريكي قائلا: "لا أخفي سرا ولكن أنتم تعلمون أن قوة الفضاء له مكانة خاصة بالنسبة لى .. بعد أن رأيت ما تفعله الصين وروسيا .. صدقوني ستظهر أهمية قوة الفضاء قريبا جدا".

وفي ختام حديثه مع الجنود قال ترامب مازحا: "استمتعوا بالعيد نحن نقدر كثيرا مجهوداتكم.. ولا تأكلوا الكثير من الديك الرومي".

وقالت فوكس نيوز إنه لأول مرة منذ أن أدى اليمين الدستورية كرئيس منذ ما يقرب من أربع سنوات ، لن يقضي الرئيس دونالد ترامب عيد الشكر في منتجع مار لاجو في ولاية فلوريداـ على الرغم من أنه كان من المقرر في البداية أن يسافر الرئيس لقضاء العطلة ، إلا أن ستيفاني جريشام ، المتحدثة باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب ، غردت الأسبوع الماضي بأن عائلة ترامب اختاروا البقاء في البيت الأبيض بدلاً من ذلك.

في كل من عامي 2017 و 2018 ، بقي ترامب في مارالاجو خلال عطلة عيد الشكر ، ودعا القوات في القواعد الخارجية وزيارة محطة خفر السواحل المحلية في عام 2019 كان هناك ثم سافر إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة مع القوات.