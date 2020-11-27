قصواء الخلالي: السيدة انتصار السيسي أنصفت تاريخ مصر وموسوعة سليم حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعربت الإعلامية قصواء الخلالي عن سعادتها بحديث السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عن موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن.

وأَضافت في منشور لها على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك": "سعدت جدًا بالسيدة الأولى انتصار السيسي وهي تتحدث عن أهم وأول قراءاتها المعرفية موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن، وتأثيرها العظيم عليها".

وتابعت: "بقالي سنتين في كل حلقة من برنامج المساء مع قصواء، بعمل حكايات وتقارير ثابتة من هذه الموسوعة عن تاريخ عرش مصر القديمة، لحد ما قربنا نخلص الموسوعة كلها توثيق تلفزيوني دقيق، ولي حديث وتأكيد دائمًا كل حلقة على أهمية الموسوعة، وسنتين وأنا بدعو الناس لقراءتها والاطلاع عليها وتقديمها للأبناء".

وأوضحت: "ناس كتير مثقفين وغيره قالولي كفاية كلام عنها، وسمعنا أحاديث كثيرة أزعجتنا، لدرجة ان فريق الإعداد نصحني بالتوقف عن الحديث عنها والاستعانة بمحتواها، لكن انا أصريت إنها أدق وأهم مكون معرفي ممكن نقدمه لأبنائنا هذه الفترة، وكنت حزينة لتجاهل المجتمع هذه الثروة المصرية العظيمة الثرية".

وأردفت: "اليوم السيدة الفاضلة انتصار السيسي جبرت خاطر هذه الموسوعة العظيمة المنسية، وربتت على روح الدكتور سليم حسن رحمه الله في قبره بعد مجهوده غير المسبوق في تاريخ مصر القديمة، شكرًا جزيلاً وامتنان عظيم للمثقفة الواعية سيدة مصر الأولى انتصار السيسي زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

واختتمت: "يستمر مشروع بناء الإنسان وصناعة الوعي، تحيا مصر، دكتور سليم حسن لروحك الرحمة والسلام والتقدير".

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