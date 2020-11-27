نقيب الصحفيين الموريتانيين: إعادة إطلاق اسم "جمال عبدالناصر" على أكبر شوارع نواكشوط

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 أكد موسى بهلى نقيب الصحفيين الموريتانيين أن بلدية مدينة نواكشوط العاصمة أعادت هذا الأسبوع إطلاق اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر على أكبر شوارعها ، تقديرا لدوره الكبير فى أفريقيا وتقديرا لاستعادة مصر وجودها المؤثر فى القارة السمراء بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى . وقال بهلى إن الشارع كان قد حمل اسم عبدالناصر منذ عام ١٩٧٠ ، وفى عام ٢٠١٣ تم تغيير الاسم وإطلاق اسم المقاومة عليه ، وبعد استعادة مصر لمكانتها الكبيرة فى القارة تم إعادة إطلاق اسم عبدالناصر على الشارع .

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