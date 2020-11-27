بـ45 مقعدًا.. "الشعب الجمهوري": حققنا المركز الثاني في انتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال حزب الشعب الجمهوري، إنه حصل حتى الآن على 45 مقعدًا في مجلس النواب القادم، وذلك بعد إعلان نتائج الفرز الأولية لجولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى.

وأضاف حزب الشعب الجمهوري، في بيان، اليوم الخميس، أنه استطاع الحصول على المركز الثاني بين الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس النواب القادم، بغض النظر عن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية.

وأكد الحزب، أنه لا تزال لديه فرصة في زيادة عدد مقاعده من خلال مرشحيه الذين يخوضون جولة الإعادة في عدد من دوائر المرحلة الثانية والتي ستجرى يومي 7 و8 ديسمبر القادم، مشيرا الحزب إلى أنه سيقدم كافة وسائل الدعم لهم في الفترة الحالية.

واعتبر الحزب أن ما حقق خلال الأيام الماضية، نجاحًا كبيرًا، وحصوله على المركز الثاني تمثيلا للأحزاب داخل قبة البرلمان، يعود لجهود كبيرة تم بذلها داخل الحزب في دعم مرشحيه على القائمة، والمقاعد الفردية.

وكان حزب الشعب الجمهوري أكد أن البيانات الإحصائية الأولية لجولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى، أظهرت عن فوز ١١ مرشح للحزب من إجمالي ١٨ مرشحا خاضوا جولة الإعادة.