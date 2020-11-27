ضبط عاطل تحرش بطفلة فى الغربية.. والأهالي يقيدونه فى عمود إنارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ألقت أجهزة الأمن بالغربية القبض على عاطل أثناء التحرش بطفلة فى الغربية.
تلقى قسم شرطة ثان طنطا بلاغا من حداد وعامل - مقيمان بدائرة القسم بضبطهما أحد الأشخاص، وتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة خشية من هروبه دون حدوث إصابات به، لقيامه بالتحرش بكريمة الأول طفلة – 6 سنوات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة العامة وقررت إخلاء سبيل الأول والثانى، وحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.
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