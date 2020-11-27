الرياض 22 وأنقرة 09 .. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الجمعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية غداً الجمعة 27 نوفمبر . وتشير توقعات درجات الحرارة في مكة والمنامة 28، والمدينة وأبوظبى 29 درجة مئوية نهاراً . بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 14، 20 على التوالي . وفي موسكو العظمى 01 والصغرى 00 وبكين 06، 04- درجة مئوية . والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية . المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 28 22 أنقرة 09 03- المدينة 29 18 إسطنبول 14 09 الرياض 22 16 إسلام أباد 20 07 المنامة 28 23 نيودلهي 23 11 أبوظبي 29 20 جاكرتا 33 25 الدوحة 25 22 بكين 06 04- الكويت 27 19 كوالالمبور 30 24 دمشق 15 07 طوكيو 11 08 بيروت 19 15 أثينا 16 09 عمان 15 06 روما 17 09 القدس 14 08 باريس 10 03 غزة 20 12 مدريد 13 05 بغداد 23 14 برلين 07 02 مسقط 24 18 لندن 07 03 صنعاء 23 09 مونتريال 08 03 الخرطوم 33 18 موسكو 01 00 طرابلس 22 16 نيويورك 16 09 تونس 20 16 واشنطن 17 09 الجزائر 17 10 نواكشوط 26 16 الرباط 17 10 أديس أبابا 23 13 الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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