شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أثري للأدوات الطبية والجراحية بمتحف الفن الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم متحف الفن الإسلامي بباب الخلق معرضا أثريًا مؤقتًا بعنوان «داء ودواء” وذلك طوال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، في بيان، الخميس، أن هذا المعرض جاء إيمانًا بدور المتحف التعليمي والتربوي مع الأحداث الجارية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ويضم المعرض مجموعة من ٥٠ قطعة أثرية توضح الأدوات الطبية والجراحية من الحضارة الاسلامية، بالإضافة إلى أدوات النظافة والطب البديل مثل مجموعة منتقاة من طاسات الخضة من العصور الإسلامية المختلفة، وإبريق وطست من العصر المملوكي.