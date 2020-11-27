شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مطروح» تجتمع لبحث إجراءات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمرسى مطروح، اجتماعا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالقاعة الكبرى، اليوم الخميس، في ديوان عام المديرية لاستعراض خطة العمل في المرحلة المقبلة وتفعيل الإجراءات الاحترازية المحكمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بكافة المدارس.

وناقش وكيل الوزارة مع مديري الإدارات أهم العقبات التي تواجه سير العمل وسبل حلها في إطار منظومة متكاملة تعتمد علي اللامركزية في اتخاذ القرارات وفق القوانين واللوائح الوزارية المنظمة للعمل.

وأكد أن الاجتماع سيتم شهريًا لتحقيق التواصل المباشر ومناقشة كيفية تفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا طبقا لتكليفات مجلس الوزراء.