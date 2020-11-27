شكرا لقرائتكم خبر عن 13 إجراء للجنة العليا لمواجهة أزمة كورونا بجامعة سوهاج «تعرف عليها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت اللجنة العليا لأزمة فيروس «كورونا» بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، ١٣ إجراء جديدًا خلال الاجتماع الثاني لها لمباشرة تداعيات الأزمة في موجتها الثانية، والذي عقد بقاعة مجلس الجامعة، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، ولفيف من أعضاء اللجنة في مختلف التخصصات.

وقال رئيس الجامعة، بحسب بيان، إن اللجنة اتخذت حزمة من الإجراءات المكملة لتحقيق أعلى درجات الحفاظ على سلامة جميع منتسبي الجامعة خلال الموجة الثانية لجائحة كورونا، مناشداً الجميع بالالتزام والعمل بقرارات اللجنة التي تضمنت:

١- عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها تحريرياً وبدون أبحاث، على فترتين صباحية ومسائية بحد أقصى ١٥ يوم متتالية من بدئها.

٢- إلغاء الإختبارات الشفوية بجميع الكليات وإضافة درجتها على الاختبارات التحريرية.

٣- مراعاة توزيع جداول الإمتحانات بعدم شمولها أكثر من كليتين من ذوات الكثافات الطلابية العالية في نفس اليوم.

٤- أداء الإختبارات لجميع الكليات في نفس مقارها عدا الآداب والتجارة والحقوق والتربية.

٥- تأجيل الإختبارات لأي طالب وعزله منزليا ١٤ يوماً شريطة تقديم ما يثبت إصابته «بفيروس كورونا» من واقع تقرير طبي من جهة رسمية أو طبيب مختص.

٦- تشغيل الجامعة بكامل طاقتها من العمالة دون تخفيض أي نسبة.

٧- التشديد على ارتداء الكمامات وتطبيق جميع إجراءات التعقيم المختلفة.

٨- توفير الكمامات وأدوات التعقيم المختلفة بالكميات المطلوبة قبل نفاذها.

٩- تطهير وتعقيم مقار اللجان عقب كل فترة امتحانية.

١٠- تكليف وحدة إنتاج الكمامات بالجامعة بعمل ورديات إضافية لتوفير الكميات المطلوبة في وقتها.

١١- التشديد على جميع الموظفين بعدم التعامل مع أي طالب أو تقديم أي خدمة له دون إرتداءه للكمامة.

١٢- تكليف نائب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة بمتابعة إلتزام الأطقم الإدارية والتدريسية والإشرافية بتطبيق الإجراءات الإحترازية المنصوص عليها وتحويل المخالفين فوراً للشئون القانونية.

١٣- عمل صيانة دورية لجميع أجهزة كشف الحرارة وشراء عدد من الأجهزة الإضافية بتقنيات عالية الجودة في قياس درجة الحرارة عن بُعد.