شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسعودية والإمارات والأردن تعقد اجتماعا تشاوريا لبحث تطورات الأزمة السورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدت مصر والسعودية والإمارات والأردن اجتماعاً تشاورياً اليوم على مستوى كبار المسئولين في وزارات الخارجية لبحث تطورات الأزمة السورية وسبل تسويتها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، كما تم خلال اللقاء بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سوريا ومقدرات الشعب السورى الشقيق. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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