شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: «تزوجنا الخميس ونزل الشغل الأحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها لم يجمعها بالرئيس عبدالفتاح السيسى إجازة زواج طويلة (شهر عسل).

وقالت في أول لقاء لها مع إسعاد يونس: «بعد ما اتجوزنا كنت أنا خلصت الكلية وهو ماكنش عنده وقت لشهر العسل خالص، وإحنا اتجوزنا يوم الخميس وكان يوم الأحد في الشغل».

أضافت: «هو بيحب شغله جدا وليه ديما أسبقية في تفكيره للمرحلة اللى هو داخل عليها، هو بيحب كمان المتابعة، ولما بيكون موجود في مكان يحب جدا يكون عارف كل تفاصيله».