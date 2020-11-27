شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية تكرم السفير علاء يوسف وتشكر مصر على دعم الوسطية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الهيئة الأوروبية للمراكز الاسلامية (كائن مقرها فى جنيف سويسرا وتترأس المراكز الإسلامية فى الاتحاد الأوروبى)، السفير علاء يوسف رئيس وفد مصر الدائم لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمناسبة إنتهاء فترة عمله في جنيف.

وقام رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، مهاجرى زيان، بتقديم شكر وتقدير و باقة زهور للسفير علاء يوسف لِما قدمه من خدمات جليلة للقضايا العربية والاسلامية.

وقال رئيس الهيئة خلال التكريم، نشكر مصر على دورها الوسطى وريادتها أوربيا، كما نشكر ممثل مصر الدائم بالأمم المتحدة على خدماته لمصالح الجالية المسلمة بسويسرا، و على نجاحاته المتميزة في منظمة الأمم المتحدة والمحافل الدولية في جنيف.

و أشاد الحضور بشخصية السفير علاء يوسف الذي يتمتع بمكانة مرموقة لدى الجميع لما يتمتع به من دماثة الخلق، ورقي في الحوار وسمو في التعامل مع الجميع مما جعله محبوبا لكل من حوله محفوظا في قلوبهم، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهامه المستقبلية.

و قام السفير علاء يوسف بتقديم الشكر للهيئة الأوروبية للمراكز الاسلامية، و رئيسها الشيخ مهاجري زيان لكل ما يقدمونه للجالية المسلمة في سويسرا و في أوروبا وللمجتمعات الأوروبية ، مشيداً بدورهم المهم كسفراء للإسلام في المجتمعات الأوروبية.

حضر حفل التكريم قادة العمل الدبوماسى العربى فى أوروبا والأمم المتحدة، جاء فى مقدمتهم: صلاح المريقب القنصل العام السابق للسعودية، و السفير لزهر سوالم رئيس البعثة الدائمة لدولة الجزائر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

وحضر التكريم، أحمد سلامة نائب سعادة السفير علاء يوسف، و وائل صروة المستشار في سفارة مصر بجنيف، و الأمين العام محمود عبد النبي فضل لاتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، محفوظ بيبرس الرئيس السابق للجالية المصرية في سويسرا، والشيخ مهاجري زيان رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الاسلامية.

يشار إلى أن الهيئة الأوروبية للمراكز الاسلامية (كائن مقرها فى جنيف سويسرا وتترأس المراكز الإسلامية فى الاتحاد الأوربى) ويتبعها 60 مركزا إسلاميا فى 27 دولة، وتنسق وتستقدم علماء الأزهر عبر المؤسسات الدينية بمصر وعبر السفارة المصرية بسويسرا، وتشارك الأزهر والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر والإفتاء والأوقاف ورابطة العالم الإسلامى ورابطة الجامعات الإسلامية العمل حيث استقبلت رموز دينية قبل شهور.







































