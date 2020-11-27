شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بالمركز القومى للبحوث يكشف تفاصيل أول لقاح مصرى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ علم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنه يتم وضع العينات الحقيقية من أشخاص مصابين بالفيروس داخل تلك الغرف، ويتم فصل الفيروس عن العينة، ليتم عمل دراسات عليها، ويتم العمل على اتجهاهين أولهما متابعة حدوث أي تطور جيني للفيروس والتحورات الداخلية له، وأي تغيير يؤثر على سلوك الفيروس يتم وضعها في الاعتبار أثناء عمل اللقاح.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "يتم تجهيز كميات معينة من الفيروس، ليتم استخدامها في عمل لقاح، والآن يتم تحضير العينات التي سيتم استخدامها في إنتاج اللقاح المصري ضد فيروس كورونا، وهو يشبه اللقاح الصيني الذي تم استقدامه من الصين، ليوفر الوقاية اللازمة من الفيروس، ولو أتيح خط إنتاج سيتم الإسراع في إنجاز ذلك اللقاح وهناك إحدى الشركات المصرية الكبرى التي ستوفر خط إنتاج لنتمكن من الإسراع في خطوات تجاربه وإنتاجه".

وقال: "هناك 3 مجموعات بحثية تعمل على فرز الفيروسات التي تصل للقاح نفسه، وتدخل مجموعة أخرى الخاصة بالأدوية والأعمال الكيميائية، ومن يتابعون التجارب التي تجرى على الحيوانات والتجارب السريرية".