شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأوروبى: أنشطة تركيا العسكرية تهدد قبرص واليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرلمان الأوروبي ، أن أنشطة تركيا العسكرية تهدد قبرص واليونان العضوين بالاتحاد، وأن قرار تركيا فتح شاطئ فاروشا يقوض الحل الشامل لمشكلة قبرص ، حسبما ذكرت قناة العربية .

حث البرلمان الأوروبي اليوم الخميس الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا ، بعدما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الشهر بزيارة إلى شمال قبرص الذي يهيمن عليه القبارصة الأتراك.

ووصف البرلمان الأوربى ، أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بأنها "غير قانونية" ، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان في جلسة للبرلمان هذا الأسبوع "تركيا تعلم ما ينبغي أن تفعله... المواجهة أو التعاون، الأمر يرجع لهم".