شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأوروبى: أنشطة تركيا العسكرية تهدد قبرص واليونان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرلمان الأوروبي ، أن أنشطة تركيا العسكرية تهدد قبرص واليونان العضوين بالاتحاد، وأن قرار تركيا فتح شاطئ فاروشا يقوض الحل الشامل لمشكلة قبرص ، حسبما ذكرت قناة العربية .
حث البرلمان الأوروبي اليوم الخميس الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا ، بعدما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الشهر بزيارة إلى شمال قبرص الذي يهيمن عليه القبارصة الأتراك.
ووصف البرلمان الأوربى ، أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بأنها "غير قانونية" ، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان في جلسة للبرلمان هذا الأسبوع "تركيا تعلم ما ينبغي أن تفعله... المواجهة أو التعاون، الأمر يرجع لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الأوروبى: أنشطة تركيا العسكرية تهدد قبرص واليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.